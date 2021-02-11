Резидент ТОСЭР «Новоуральск» запустил производство стальных отводов

Резидент территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Новоуральск» компания «Металлект» запустила производство крутоизогнутых стальных отводов объемом 1 тыс. тонн в год, сообщил департамент информационной политики в Свердловской области. Планируется, что проект привлечет 22 млн руб. инвестиций и создаст 15 рабочих мест.

Бесшовные крутоизогнутые отводы используются в видах промышленности, где предусмотрена транспортировка жидкостей и газов на далекие расстояния. По данным департамента, компания рассматривает получение статуса резидента ТОСЭР как подтверждение заинтересованности государства в развитии промышленности региона.

Новоуральск получил статус ТОСЭР в феврале 2019 года. Сейчас на территории зарегистрировано десять компаний. Общая площадь ТОСЭР — 654,24 га.

Михаил Мананников