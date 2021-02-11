В Ярославской области стоимость аренды загородных домов выросла в 2,5 раза

В Ярославской области ставки на долгосрочную аренду загородной жилой недвижимости по итогам 2020 года выросли в 2,5 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала «Авито недвижимость». Средняя стоимость аренды загородных домов в регионе в конце года составляла около 50 тыс. руб. в месяц. По данным портала, Ярославская область вошла в число регионов, где в течение прошедшего года произошел наиболее значительный рост арендных ставок на загородную недвижимость.

В три раза выросла стоимость загородной недвижимости в Красноярском крае, в 2,7 раза в Челябинской области, в 2,5 в Ульяновской области и в 2,4 – в Удмуртии. В среднем по стране за 2020 год ставки аренды загородной недвижимости выросли в полтора раза.

Антон Антонов