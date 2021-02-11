Только в четырех городах Челябинской области останутся ковидные базы

В большинстве муниципалитетов Челябинской области больницы, принимавшие пациентов с COVID-19, вернутся в плановый режим работы. Ковидные базы останутся только в Челябинске, Миассе, Кыштыме и Магнитогорске. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на ежемесячном совещании с главами городом и районов, сообщает пресс-служба главы региона.

В конце января свободный коечный фонд на госпитальных базах для пациентов с коронавирусной инфекцией составлял порядка 30%. На тот момент к профильной деятельности вернулись районные больницы Верхнеуральска, Еткуля, Карталов и Сосновского раиона, а также ГКБ №3 Миасса, ГКБ №3 Магнитогорска и детская ГКБ №7 Челябинска. В начале февраля плановую работу возобновили ГКБ №11 Челябинска, ГКБ №1 Копейска, районную больницу Каслей, областной перинатальный центр и госпиталь ветеранов.