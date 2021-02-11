Ярославские фармпредприятия за год выпустили продукции на 24,4 млрд рублей

В 2020 году фармацевтические предприятия Ярославской области отгрузили продукции на 24,4 млрд руб., сообщили в пресс-службе регионального правительства. Объем произведенной продукции, по сравнению с 2019 годом, увеличился в 1,7 раза. Всего в регионе работают восемь фармацевтических предприятий.

По словам заместителя председателя областного правительства Максима Авдеева, в прошлом году в условиях пандемии, Ярославская область стала одним из производственных центров по выпуску препаратов против коронавирусной инфекции. В частности, АО «Р-Фарм» производит противовирусные средства «Коронавир» и «Артлегиа».

В правительстве отметили, что в 2020 году в Ярославле в рамках партнерства Российского фонда прямых инвестиций и АО «Р-Фарм» началось строительство совместного предприятия по выпуску вакцины «Спутник V». Также компания провела переоборудование завода «Фармославль» в Ростове для создания вакцинного производства.

Дарья Сабаева