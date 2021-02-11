Суточный прирост больных COVID-19 в Тюменской области на 4% больше, чем в других регионах УрФО

В Тюменской области суточный показатель заболеваемости новой коронавирсуной инфекцией составил восемь человек на 100 тыс. населения, сообщил региональный оперштаб со ссылкой на начальника управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галину Шарухо. По ее словам, суточный прирост больных в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России, и на 4% больше, чем в регионах УрФО.

По данным оперштаба региона, количество заболевших COVID-19 начало снижаться с середины января. Так, 16 января в Тюменской области было выявлено 168 случаев инфицирования. За последние сутки диагноз подтвердился у 123 человек.

«Наиболее высокие показатели заболеваемости остаются в возрастных группах от 50 до 64 лет и 65 лет и старше. За последние две недели эти показатели снизились на 20% и 10% соответственно»,— подчеркнула госпожа Шарухо.

По данным на 11 февраля, с начала пандемии в Тюменской области зафиксировали 29 674 случая заболевания COVID-19. Более 27 тыс. пациентов выздоровели, 265 человек скончались.

Михаил Мананников