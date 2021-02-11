«Вулверхэмптон»—«Саутгемптон»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 11 февраля

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол Нету можно поставить за 4.00, на гол Ингза во втором тайме – за 4.50, на первый или последний гол Виллиана Жозе – за 4.00, на голевую передачу Редмонда – за 7.00, на гол Траоре из-за штрафной – за 15.00.

Виллиан Жозе

Виллиан Жозе перешел в «Вулверхэмптон» из «Реала Сосьедада» этой зимой. В этом сезоне нападающий забил три гола в 13 матчах Ла Лиге. За «Вулвз» он провел четыре встречи и пока не отметился результативными действиями. На гол Виллиана Жозе можно поставить за 3.00, на гол правой ногой – за 3.55, на гол во втором тайме – за 4.50, на голевую передачу – за 7.00, на гол головой – за 10.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Виллиана Жозе. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол из-за штрафной за 15.00, гол и голевая передача за 21.00, автогол за 50.00.

Дэнни Ингз

Ингз—лучший бомбардир «Саутгемптона» в этом сезоне АПЛ. На его счету семь забитых мячей в 17 встречах. На гол Ингза можно поставить за 2.90, на гол правой ногой – за 4.00, на гол левой ногой – за 6.00, на гол головой – за 10.00, на дубль – за 11.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Ингза. Варианты с самыми крупными коэффициентами: первый гол в матче и победа «Саутгемптона» со счетом 1:0 за 20.00, гол и ассист – за 21.00, удаление – за 40.00.

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