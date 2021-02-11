Центр компетенция в сфере производительности труда сертифицировали в Удмуртии

В Удмуртии впервые сертифицировали Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК), созданный в 2019 году для реализации нацпроекта «Производительность труда». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на министра промышленности и торговли республики Виктора Лашкарева.

«Удмуртский РЦК успешно прошел важный этап — первую сертификацию. Сертификация подтверждает высокую компетентность экспертов, внедряющих бережливые технологии на предприятиях. Данное мероприятие важно, так как это не просто проверка – это стимул для того, чтобы развиваться и двигаться вперед. Соответствие РЦК установленным требованиям Министерства экономического развития РФ еще один весомый шаг на пути к глобальной цели – качественному, планомерному повышению производительности труда. Напомню, что по итогам 2020 года наш РЦК занял первое место, среди субъектов России, прохождение сертификации мотивирует работать лучше, усерднее, вовлекая еще большее количество предприятий в нацпроект, внедряя идеологию бережливого производства»,— подчеркнул господин Лашкарев.

Отметим, что сертификация РЦК проходила в два этапа. На первом эксперты проверили выполнение целевых показатель и сроки реализации проектов на предприятиях, на втором — лично посетили две производственные площадки, реализующие мероприятия нацпроекта при поддержке РЦК.

Так, по итогам 2019 и 2020 года в Удмуртии перевыполнили целевые показатели на оптимизируемых производственных потоках. На отдельных предприятиях удалось повысить зарплату работников до 11,6%, увеличить выручку на 30 млн руб., выработку — на 212%, а также уменьшить время изготовления изделия на 99,8%.