Должников из пострадавших отраслей стали охотнее принимать на работу

Аналитики коллекторского агентства ID Collect (Группа IDF Eurasia) провели исследование с целью изучить объяснения заемщиков-должников (с просрочкой более 90 дней) из наиболее пострадавших от коронакризиса отраслей экономики, которыми они аргументируют невозможность погашения задолженности согласно графику платежей. В рамках исследования была проанализирована статистика за II и IV кварталы 2020 года. Напомним, что под наиболее пострадавшими отраслями подразумеваются такие сферы, как общепит, туризм, бытовые услуги, индустрия красоты, досуг и развлечения, гостиничный бизнес и пр. — занятые в указанных отраслях должники весной прошлого года оказались в наиболее уязвимом положении с точки зрения сохранения доходов и возможности обслужить свои финансовые обязательства. ID Collect работает с просроченными задолженностями заемщиков и банков, и МФО — для составления более детализированной картины в ходе исследования каждая из данных категорий была проанализирована отдельно.

Применительно к банковским должникам во II квартале доля приводящих в качестве аргумента так или иначе связанные с финансами проблемы составляла 58%, в IV квартале она увеличилась до 74% (рост на 16 п.п.). Таким образом, на долю тех, чьи причины не были связаны с денежными затруднениями, приходилось 42% и 26% соответственно. Во II квартале среди заявлявших о проблемах финансового характера должниках в качестве конкретной причины снижение уровня доходов называли 33%, потерю работы — 38%, нехватку денежных средств — 25%, получение нового кредита (займа) — 4%. В IV квартале причины перераспределились следующим образом: падение доходов — 45%, потеря работы — 24%, нехватка денег — 30%, получение нового кредита (займа) — 1%.

Применительно к должникам МФО наблюдается следующая картина. Во II квартале доля должников, приводящих в качестве аргумента так или иначе связанные с финансами проблемы, здесь была изначально ниже по сравнению с предыдущей категорией — она составляла 52%. В IV квартале она увеличилась до 70% (рост на 18 п.п.). Таким образом, на долю тех, чьи причины не были связаны с денежными затруднениями, приходилось 48% и 30% соответственно. Что касается озвученных причин среди тех, кто заявлял о проблемах финансового характера, то во II квартале снижение уровня доходов называли 28%, потерю работы — 41%, нехватку денежных средств — 26%, получение нового займа (кредита) — 5%. В IV квартале причины перераспределились следующим образом: падение доходов —36%, потеря работы — 30%, нехватка денег — 32%, получение нового займа (кредита) — 2%.

Генеральный директор коллекторского агентства ID Collect Александр Васильев:

«Мы видим, что по мере возобновления экономической активности в IV квартале прошлого года в каждой из рассматриваемых категорий заемщиков снизилась доля тех, кто жаловался на потерю работы. Это позитивный фактор, который свидетельствует о восстановлении рынка труда (напомню, что речь идет именно о должниках из отраслей, официально признанных наиболее пострадавшими). К сожалению, одновременно выросла доля тех, кто заявлял о падении доходов и нехватке денег. Это косвенно говорит о том, что устроившимся на работу был предложен меньший уровень дохода, чем они получали ранее. Исследование также показывает, что по-прежнему существует хоть и минимальное, но некоторое количество кредиторов, готовых выдавать ссуды тем, кто уже имеет серьезную просрочку — разумеется, условия для заемщиков в этом случае будут далеко не самые привлекательные. Однако снижение этого и без того минимального показателя подтверждает всеобщую тенденцию на ужесточение кредитной политики. Отмечу, что несмотря на отсутствие законодательного требования, во время пика пандемии мы в ID Collect стремились максимально входить в положение должников, оказавшихся в трудной ситуации. В каждом отдельном случае мы вникали в ситуацию и предлагали индивидуальные условия».