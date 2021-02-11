Прибыль Maersk выросла на 44% в 2020 году, но это не впечатлило инвесторов

Крупнейший оператор морских контейнерных перевозок Moller—Maersk представил финансовую отчетность за 2020 год. Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBITDA) выросла в этот период на 44% до $8,3 млрд, выручка также несколько увеличилась — на 2% до $39,7 млрд. В четвертом квартале EBITDA Maersk выросла на 88% до $2,7 млрд, а выручка — на 16,5% до $11,3 млрд.

С началом пандемии Maersk, как и другие грузоперевозчики, страдал от отсутствия заказов, однако затем спрос восстановился и даже увеличился, в том числе из-за роста онлайн-торговли. Как отмечают в компании, с августа контейнеры Maersk ходят с полной загрузкой, чего не бывало в последние годы, а фрахтовые тарифы достигли максимальных значений. За 2020 год акции Maersk показали лучший рост с 2005 года — на 42%.

Однако нынешняя отчетность компании не впечатлила инвесторов, и ее акции упали на 8%. Это связано сразу с несколькими факторами. Годовые и квартальные результаты Maersk, несмотря на рост, оказались хуже ожиданий. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали, что EBITDA в 2020 году достигнет $8,6 млрд, а за квартал — $3,06 млрд. Кроме того, инвесторы сочли слишком скромными прогнозы Maersk на 2021 год — компания ожидает, что в нынешнем году EBITDA доставит от $8,5 млрд до $10,5 млрд.

Кроме того, значительный рост доходов в прошлом году связывают с повышением фрахтовых тарифов, что, в свою очередь, связано с повышенным спросом на перевозки. Однако, по прогнозам самой Maersk, уже с апреля ситуация начнет нормализовываться, а, значит, и ставки понизятся или по крайней мере не будут расти дальше. «У инвесторов сложилось впечатление, что прибыль на данный момент, вероятно, достигла потолка, потому что ее основная движущая сила, а именно высокие фрахтовые тарифы, достигли пика»,— считает экономист по инвестициям компании Nordnet Пер Хансен.

Яна Рождественская