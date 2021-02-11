На Ставрополье сотрудника ГИБДД подозревают во взяточничестве

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Александра Брендина, начальника регистрационно-экзаменационного отделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД города Буденновска ГУ МВД России. Правоохранители подозревают его в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По данным следствия, в середине ноября 2020 года подозреваемый получил взятку в размере 18 тыс. руб. от учащегося автошколы муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Межхозяйственный учебно-курсовой комбинат „Левокумский“». Планировалось, что за эти деньги начальник отделения поможет учащемуся сдать экзамен без проверки знаний ПДД и навыков вождения. «В настоящее время в суд готовятся материалы с ходатайством следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении. Следствие устанавливает другие эпизоды преступной деятельности.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщает, что по факту правонарушения проводится служебная проверка. «По результатам проверки будет принято решение о дальнейшем прохождении должностным лицом службы в органах внутренних дел»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева