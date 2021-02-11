Краснодарский IT-парк будет создан по аналогии с центром «Сколково»

В основу IT-парка, который разместиться на ул. Тихорецкой в краевой столице, будет положена модель центра «Сколково», - студенты получат возможность проходить обучение и практическую подготовку на базе его резидентов. Об этом зашла речь на встрече спикера Законодательного собрания края Юрия Бурлачко с руководителем департамента информатизации и связи Кубани Станиславом Завальным.

К реализации проекта уже привлечен инвестор. Через три-четыре года может быть рассмотрен вопрос о создании здесь особой экономической зоны.

«Сейчас имеется тенденция оттока молодых специалистов – выпускников кубанских вузов в другие регионы страны, это недопустимо. Важно создать конкурентные преимущества для их трудоустройства здесь, в Краснодарском крае. Создаваемый IT-парк может послужить для этой цели», - рассказал Юрий Бурлачко.

Он также отметил, что создание в Краснодаре особой экономической зоны даст возможность привлечь в регион федеральное финансирование и активно развивать государственно-частное партнерство.

Андрей Ульченко