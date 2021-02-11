В Саратове сотрудница дорожной организации оштрафована на 500 тыс. руб. за коррупцию

В Саратове вынесен приговор в отношении представителя подрядной организации, который обвинялся в даче взятки сотруднику контролирующего органа. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что 29 октября 2020 года сотрудница ООО, специализирующегося на строительстве и ремонте дорог, около одного из домов на улице Соколовой, передала представителю контролирующего органа 50 тыс. руб. за внесение в протокол испытаний недостоверных сведений о показателях дорожного покрытия, уложенного в ходе ремонта на одной из улиц Энгельса. Сотрудник лаборатории отказался принять взятку, после чего сотрудница дорожной организации была задержана оперативниками УФСБ России по Саратовской области.

Женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб.

Марина Ковалева