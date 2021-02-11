Нобелевский лауреат Константин Новоселов оценил создание лаборатории совместно с Владимиром Потаниным. Как пояснил ученый, он будет заниматься в России изучением способов описания материалов с динамически изменяющимися свойствами. Предполагается, что такие материалы могут найти применение в электронике, энергетике и химической промышленности. Как стало известно ранее, Владимир Потанин выделил 500 млн руб. личных средств для лаборатории «умных материалов» Константина Новоселова. Вклад предпринимателя полностью покрывает нужды лаборатории на первые 5 лет ее деятельности. Лаборатория Новоселова на базе МФТИ — первый проект Центра изучения мозга и сознания. Цель — получение фундаментальных знаний о человеческом мозге и природе сознания.

Центробанк планирует обязать банки устанавливать для клиентов лимиты на переводы через Систему быстрых платежей на уровне не менее 150 тыс. руб. в сутки. Такое требование прописано в проекте указания регулятора. Скорректировать свои лимиты банки должны будут до 1 октября. Новое требование Банка России в первую очередь затронет Сбербанк, у которого суточный лимит на переводы через СБП установлен в размере 50 тыс. руб.

Компания «Игристые вина» начала выпускать вина в Молдавии. Об этом «Ведомостям» рассказал ее генеральный директор Юрий Дудко. По его словам, контрактный розлив организован на заводе «Инвинпром» на юге страны. Дудко добавил, что предприятие также является поставщиком виноматериалов.