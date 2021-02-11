Экс-директора фирмы в Калмыкии оштрафовали за нарушения при банкротстве

Арбитражный суд Калмыкии назначил бывшему руководителю ООО «Завод ЖБИ-Конструкции» штраф в 40 тыс. руб. за неправомерные действия при банкротстве (ч. 4 ст.14.13 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По результатам прокурорской проверки было выявлено, что экс-директор компании, находящейся в процедуре банкротства, не предоставил конкурсному управляющему в полном объеме необходимые документы, а также предоставил их не вовремя. Этим он препятствовал деятельности конкурсного управляющего.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «Завод ЖБИ-Конструкции» было признано банкротом в 2019 году. Конкурсным управляющим был назначен Рустам Евлоев.

Наталья Шинкарева