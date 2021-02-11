Челябинца будут судить за махинации на рынке ценных бумаг на 139 млн рублей

Заместитель генерального прокурора РФ по Уральскому федеральному округу Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу челябинского трейдера, обвиняемого в манипулировании рынком ценных бумаг (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ). В результате махинаций он получил почти 140 млн руб., сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры по УрФО.

По версии следствия, с января 2015 года по июль 2017-го житель Челябинска, являясь профессиональным трейдером, неправомерно использовал пароли доступа третьих лиц к специализированному программному комплексу для организации участия в биржевых торгах и совершил серию взаимосвязанных сделок купли-продажи акций пяти компаний – эмитентов ценных бумаг. В результате операций челябинец незаконно получил доход в размере более 139 млн руб. Использование криминальных схем получения прибыли обнаружили сотрудники Центрального банка России. На основе заявления регулятора было возбуждено уголовное дело. Предварительное следствие проводило четвертое следственное управление (с дислокацией в Екатеринбург) Главного следственного управления СК России. После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения материалы направят в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.