Fortnum & Mason прекратит продажи фуа-гра из-за давления защитников животных

Британский торговый дом класса люкс Fortnum & Mason сообщил британским СМИ о скором прекращении продажи фуа-гра. Как сообщили представители дома газете The Daily Telegraph, «решение об этом было принято в прошлом году в рамках анализа нашего бизнеса». СМИ связывают это решение с давним давлением на Fortnum & Mason со стороны ряда защитников прав животных, в том числе таких знаменитостей, как сэр Роджер Мур (умер в 2017 году), Твигги, Джоанна Ламли, Рики Джервейс. Они считают, что, продавая фуа-гра, торговый дом поощряет жестокое обращение с животными, поскольку для его производства гусей и уток особым образом насильно откармливают и ограничивают свободу передвижения.

Fortnum & Mason добавил, что продажи фуа-гра будут прекращены после того, как он распродаст свои запасы этого продукта. В связи с этим магазин уже снизил цены на своем сайте — с £70 до £49 за 180-граммовую банку фуа-гра, с £75 до £52,5 — за 180-граммовую банку фуа-гра с трюфелем.

Евгений Хвостик