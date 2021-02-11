В Самаре открылась выставка о геноциде советского народа

В Самаре с 8 по 23 февраля работает всероссийская выставка архивных документов «Без срока давности», посвященная трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция также напоминает о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Экспозиция открыта для посетителей в Доме офицеров Самарского гарнизона. В рамках проекта выявили и систематизировали около 7000 архивных документов, рассказывающих о преступлениях нацистов и их пособников. Выставка одновременно работает в 63 российских регионах.

Андрей Сазонов