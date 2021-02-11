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Россельхознадзор заявил о неэффективности муниципального земельного контроля на Кубани

Муниципальный контроль в сфере земельного надзора в Краснодарском крае неэффективен. К такому выводу пришли специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ведомстве сообщили, что на территории Краснодарского края функционируют 45 органов муниципального земельного контроля, где работает 121 должностное лицо. Тем не менее в прошлом году в Россельхознадзор было направлено всего четыре акта проверки. Нарушения были выявлены на площади 31,26 га.

По результатам рассмотрения полученных материалов к административной ответственности были привлечены два физических лица.

Андрей Ульченко


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