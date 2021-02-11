В многоэтажных домах Екатеринбурга заменят 161 лифт в 2021 году

Власти Екатеринбурга планируют заменить в 2021 году 161 лифт в 44 многоэтажных домах. Постановление о выделении субсидий на эти цели подписал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего на замену лифтов в этом году планируется потратить более 406 млн руб. Как пояснили в пресс-службе мэрии, из бюджета Екатеринбурга на модернизацию лифтового хозяйства будет выделено более 143,4 млн руб., такая же сумма в виде субсидий будет направлена из бюджета Свердловской области. Еще 119,4 млн руб. составят средства собственников помещений, чья доля должна составлять не менее 15 % от общей суммы стоимости и монтажа нового лифта.

По данным городского управления ЖКХ, из 11 тыс. лифтов, которые функционируют в Екатеринбурге, около 2 тыс. подлежат замене. В 2020 году власти муниципалитета заменили 197 лифтов в рамках городской программы и еще 194 лифта было заменено в рамках региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Ранее “Ъ-Урал” писал, что в 2021-2025 годах администрация Екатеринбурга направит более 1,7 млрд руб. на замену лифтов. За пять лет городские власти планируют заменить 630 лифтов.