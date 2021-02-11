В Черноземье от коронавируса умерли еще 44 человека

За минувшие сутки в регионах Черноземья от коронавируса умерли 44 человека. Об этом сообщили в федеральном оперштабе. Заболело за сутки 1114 человек (всего с начала 2020 года — 194,8 тыс.), выздоровело 1267 (173,7 тыс.).

В большинстве регионов число выздоровевших превышает количество заболевших:

в Белгородской области 162 заболевших (29,3 тыс.), 224 выздоровело (26,5 тыс.), шестеро умерло (426);

в Воронежской области 363 заболевших (всего 62,3 тыс.), 371 выздоровевший (56 тыс.), 23 умерших (1719);

в Курской области 165 заболевших (28,2 тыс.), 177 выздоровевших (24,9 тыс.), четверо умерших (407);

в Липецкой области 143 заболевших (22,5 тыс.), 230 выздоровевших (18,9 тыс.), трое умерших (395);

в Орловской области 143 заболевших (28,4 тыс.), 154 выздоровевших (25,4 тыс.), пятеро умерших (391);

в Тамбовской области 138 заболевших (24,1 тыс.), 111 выздоровевших (22 тыс.), трое умерших (300).

В целом в РФ за минувшие сутки было выявлено 15 тыс. новых случаев коронавируса (всего с начала 2020 года — 4,03 млн). Выздоровело за сутки почти 22 тыс. человек (всего 3,54 млн), умерло 553 (78,7 тыс.).

Олег Мухин