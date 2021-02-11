Ряд домов в Ленинском районе Ижевска остались без воды и тепла из-за порывов

Дома №№ 45А, 47, 49 по ул. Баранова и гор. Строителей, 61 в Ижевске остались без теплоснабжения из-за порыва на теплотрассе. Его должны устранить до 17:00 11 февраля, написал глава Ленинского района города Рамиль Гайнуллин на своей странице во «ВКонтакте».

Кроме того, из-за повреждения на сетях отключено холодное водоснабжение в домах частного сектора по ул. Азина, ул. Депутатской, ул. Полевой, пер. Новом, ул. Парашютной, пер. Полевом, ул. Кирпичной, пер. Кирпичному, ул. Лесной, пер. Лесному, ул. Татарской, ул. Томской, ул. Фестивальной. Порыв планируют устранить до 22:00 11 февраля. Отметим, что водяные колонки в этом секторе продолжают работать.