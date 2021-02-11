«Энкей Рус» с проектом завода газовых баллонов лишилось статуса резидента ОЭЗ «Липецк»

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил заявление управления инвестиций и инноваций региона, требовавшего признать расторгнутым соглашение с ООО «Немецкие энергетические технологии» (ранее — ООО «Энкей Рус») и взыскать с компании штраф в 5 млн руб. Об этом сообщили в суде.

Компания экс-депутата Госдумы от «Единой России», в прошлом главы ингушского реготделения партии и бывшего топ-менеджера «Лукойла» Мухарбека Аушева планировала создать предприятиие полного цикла по выпуску газовых баллонов высокого давления за 3,4 млрд руб. Но южнокорейская корпорация ENK не стала участвовать в проекте, поясняли “Ъ-Черноземье” в компании. В ноябре 2019 года управление инвестиций и инноваций выявило нарушение условий соглашения с инвестором: производственная деятельность не велась, инвестиции в заявленном объеме не осуществлялись. В адрес компании было направлено уведомление, но нарушения так и не устранили. По условиям соглашения компания должна выплатить штраф в размере 5% от суммы капитальных вложений, но не более 5 млн руб. Суд встал на сторону чиновников.

Почему затормозилась реализация проектов Мухарбека Аушева в ОЭЗ «Липецк» — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин