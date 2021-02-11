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Прокуратура организовала проверку из-за излома рельса на перегоне в Удмуртии

В Удмуртии началась прокурорская проверка в связи с изломом рельса на перегоне Армязь-Шолья. Его обнаружил машинист грузового поезда в 03:34 10 февраля, сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействия) всех ответственных за техническое состояние перегона должностных лиц. По итогам проверки будет принят необходимый комплекс мер реагирования, в том числе направленный на недопущение подобных фактов в дальнейшем»,— говорится в сообщении.

Отметим, что в 05:17 указанного дня повреждение рельса было устранено. Задержка в движении грузового поезда составила 1 час 46 мин.

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