Продукцию, выпущенную в Ленобласти, будут маркировать специальным знаком

Сельскохозяйственная и пищевая продукция, произведенная в Ленинградской области, будет маркироваться товарным знаком «Ленинградская марка качества».

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Роспатент выдал свидетельство на регистрацию маркировки.

Логотип разрабатывали в рамках создания торгового дома «Ленинградский». При его создании учитывались предложения сельхозпредприятий региона. Лучшим признан логотип, предложенный художниками мастерской Игоря Боброва и Ксении Хохловой, работающих с агрофирмой «Выборжец».