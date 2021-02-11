Хлеба и паштета

Консервация «Мясничий» – продукт массового потребления, доступный любому жителю России. Паштеты и тушенка представлены на маркетплейсах Wildberries и Ozon, а также в крупнейших торговых сетях страны и магазинах у дома.

Китайский потребительский рынок представляет собой долгосрочный потенциал к росту и расширению. «Интерфакс» со ссылкой на Китайскую ассоциацию хлебопекарной и кондитерской промышленности: годовое потребление хлеба в КНР (1,37 млрд жителей) на одного человека составляет 4,4 кг – по сравнению с 10 кг в Южной Корее, 20 кг в Японии и 70–80 кг в США и странах Западной Европы. Проведенные переговоры и тестовые мероприятия выявили спрос на мясные паштеты. Эксперты объясняют это тем, что в стране ежегодно фиксируется почти 20 %-ный прирост потребления хлеба населением. Стремительная урбанизация меняет рацион: теперь типичный завтрак китайца – съеденная по дороге на работу булка. При этом в отличие от россиян выпечка у жителей Поднебесной является не дополнением к основной еде, а полновесным приемом пищи. Склонность китайцев к мучному подогревают различные виды «апгрейда» хлеба – бутерброды и намазки.

Стартовые исследования подтверждают: паштеты «Мясничий» соответствуют запросу. Во-первых, это удобно: продукт упакован в банку с дополнительной съемной крышкой и ложкой – носить можно и в кармане, а есть в любом месте. Во-вторых, многослойные сочетания вкусов резонируют со сложносоставной национальной кухней.

Стоит сказать, что и для коренного россиянина консервная продукция завода в Солонцах – диковинка. Те же паштеты изготовлены из мяса сибирской дичи – косули, лося, утки – с добавлением северных ягод, натуральных трав, лесных грибов и орехов. Такого мяса в обычном магазине не найдешь, однако холдинг закупает качественное сырье у лицензированных охотничьих хозяйств. В Goldman Group заверяют, объема достаточно, чтобы покрыть растущий спрос.