Skoda показала тизер Fabia нового поколения

Компания Skoda показала тизер хэтчбека Fabia нового поколения, премьера которого состоится в 2021 году.

Как сообщает чешский автопроизводитель, Skoda Fabia построят на платформе MQB-A0, которая позволит сделать кузов жестче и увеличить пространство в салоне и багажнике, объем которого вырастет на 50 литров.

Заявлено, что модель получит бензиновые двигатели в сочетании с механической коробкой передач и 7-ступенчатым «роботом» DSG. Привод, как и прежде, будет только передним. В оснащение хэтчбека войдут современные системы активной безопасности.

Напомним, текущее поколение Skoda Fabia выпускается с 2015 года. Новую модель рассекретят весной 2021 года.