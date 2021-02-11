11 февраля, четверг
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Фото: Skoda

Skoda показала тизер Fabia нового поколения

Компания Skoda показала тизер хэтчбека Fabia нового поколения, премьера которого состоится в 2021 году.

Как сообщает чешский автопроизводитель, Skoda Fabia построят на платформе MQB-A0, которая позволит сделать кузов жестче и увеличить пространство в салоне и багажнике, объем которого вырастет на 50 литров.

Заявлено, что модель получит бензиновые двигатели в сочетании с механической коробкой передач и 7-ступенчатым «роботом» DSG. Привод, как и прежде, будет только передним. В оснащение хэтчбека войдут современные системы активной безопасности.

Напомним, текущее поколение Skoda Fabia выпускается с 2015 года. Новую модель рассекретят весной 2021 года.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя