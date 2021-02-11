ПАО «НИТЕЛ» в 2020 году увеличило объем отгрузки продукции

По информации пресс-службы, в феврале ПАО «НИТЕЛ» подвело итоги 2020 года и наметило план работ на 2021 год. Несмотря на сложные условия, вызванные пандемией коронавируса и, как следствие, резким ухудшением кооперационных поставок, по важнейшему показателю — объему отгруженной продукции — предприятию удалось выйти на уровень 10,2 млрд руб. Средняя заработная плата по предприятию за 2020 год составила 72 695 руб., что на 7,5 % выше уровня 2019 года.

В рамках реализации «Государственной программы вооружения до 2027 года» в 2020 году предприятием в полном объеме исполнены трехлетние контракты 2018–2020 годов и заключено восемь новых государственных контрактов на 2020–2023 годы.

В 2020 году ПАО «НИТЕЛ» провело квалификационные испытания и постановку на серийное производство радиолокационной станции 55Ж6УТ. При значительном улучшении тактико-технических характеристик удалось снизить стоимость изделия на 18 % относительно стоимости ранее выпускаемого аналога. Соотношение цена — качество является важнейшим аргументом для продвижения продукции ПАО «НИТЕЛ», причем не только на внутреннем, но и международном рынке.

Наряду с серийным производством новейших образцов радиолокационной техники предприятие активно проводит работы по глубокой модернизации ранее выпущенных изделий. Важным и ответственным направлением деятельности являются опытно-конструкторские работы (ОКР), позволяющие поддерживать качество выпускаемой продукции на конкурентоспособном уровне. В 2021 году планируется выпуск двух новых изделий.

Объем отгруженной продукции в 2021 году планируется на уровне 11,6 млрд руб., что на 14,2% выше уровня 2020 года. В целях повышения материальной заинтересованности производственных рабочих-сдельщиков в 2021 году их тарифная сетка повышается на 11%.

Ежегодно с целью повышения эффективности производства, качества выпускаемой продукции, снижения энергозатрат и роста прибыли предприятие инвестирует средства в свое развитие. Объем затрат на проведение техперевооружения и модернизации ранее выпущенных изделий в 2020 году составил 224,2 млн руб. В целях дальнейшего развития предприятия в 2021 году планируется потратить на эти цели 270 млн руб.

За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны в конце 2020 года Указом Президента РФ В. В. Путина генеральный директор ПАО «НИТЕЛ» С. Б. Самойлов награжден Орденом Почета.