Вебинар «Продажи в мессенджерах и переписке. Как удерживать клиентов и закрывать сделки» — в «Университете бизнеса Уралсиб»

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в вебинаре на тему «Продажи в мессенджерах и переписке. Как удерживать клиентов и закрывать сделки в мессенджерах» который пройдет 17 февраля в 11-00 мск.
Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.
Преподаватель — Татьяна Винокурова — эксперт по построению отделов продаж. Основатель консалтинговой компании PRO Бизнес. Президент Ассоциации Спикеров Санкт-Петербурга.
На вебинаре обсудим следующие основные темы:
- Формула продающей переписки
- Волшебные слова для больших продаж
- Фразы и речевые модули, влияющие на конверсию продаж
- Работа с возражения в переписке
По итогам мастер-класса участники узнают как управлять диалогом с клиентом, как быть настойчивым в переписке, как подводить клиента к покупке, как вернуть старых клиентов и увеличить поток новых.
Вебинар представляет собой прямой эфир с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будут направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.
Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей — как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.
Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.
16+
Справка
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №?30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 февраля 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 506 банкоматов, 523 платежных терминала.