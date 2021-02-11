В Тимашевске сотрудников «ЛокоТех-Сервиса» осудили за хищение запчастей для локомотивов на 2 млн рублей

Тимашевский районный суд вынес приговор в отношении пяти работников филиала «Северо-Кавказский» ООО «ЛокоТех-Сервис», обвиняемых в хищении запчастей для локомотивов на сумму более 2 млн руб. Они получили от 3,5 до 4 лет лишения свободы и штрафы, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Как следует из приговора, один из подсудимых в феврале 2019 гола похитил со склада депо «Туапсе-Пассажирское» 40 тормозных колодок и реализовал их. Затем он привлек к своей деятельности четверых сотрудников «ЛокоТех-Сервис» в Сальске и Тимашевске. Они занимались подготовкой документов на передвижение запчастей из одного депо в другое и на списание данных запчастей. Таким образом было похищено и реализовано 1000 тормозных колодок, 350 диодов, семь ящиков угольных вставок, 14 контакторов и более 57 кг провода. Общая сумма ущерба – более 2 млн руб.

Трое из подсудимых получили от 3,5 до 4 лет лишения свободы в колонии общего режима, одной из фигуранток было назначено 2,5 года лишения свободы условно, еще одной – штраф в размере 120 тыс. руб. Приговор в силу не вступил.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее в Лабинске были задержаны двое подозреваемых в хищении топлива из локомотивного депо. По данным следствия, они сливали солярку в течение двух лет.

Виктория Колганова