11 февраля, четверг
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Обновленный Kia Stinger будет стоить от 2,4 млн рублей

Компания Kia назвала стоимость обновленного лифбека Stinger, продажи которого начались на российском рынке.

Автомобиль сохранил прежние бензиновые моторы — 2-литровый в версиях на 197 л.с. и 247 л.с. и 370-сильный 3,3-литровый V6 — которые сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. 197-сильный Stinger доступен с задним приводом, а 247- и 370-сильные Kia получат полный привод.

В зависимости от комплектации стоимость рестайлингового Kia Stinger в России составит от 2,4 млн руб. до 3,7 млн руб. Прием заказов на модель уже открыт, а продажи автомобиля начнутся в середине марта.

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