В Ростовской области пограничники изъяли крупную партию контрабандных сигарет

Пограничники в Ростовской области задержали россиянина, гражданина России, которому пособники пытались передать крупную партию сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, преступление было пресечено на берегу реки Северский Донецк в Тарасовском районе. Пособники пытались передать мужчине с помощью плота и троса 9,5 тыс. пачек сигарет с территории Украины. Злоумышленник не выполнил законные требование правоохранителей, поэтому в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 18.7 КоАП РФ (неповиновение законному

распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им

обязанностей по охране Государственной границы РФ). «В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на документирование признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий)»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева