В Башкирии от коронавируса умерли 217 человек

За прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировано 160 заболевших коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения региона. Общее количество заразившихся — 26 054 человека. В стационарах проходят лечение 326 пациентов, 39 из них находятся в тяжелом состоянии, семеро подключены к аппаратам ИВЛ. 5633 человека лечатся амбулаторно.

За сутки от COVID-19 скончались три жителя Башкирии. С начала пандемии в республике зарегистрировано 217 случаев смерти от коронавируса. Суточный прирост больных внебольничной пневмонией — 207 человек.

Майя Иванова