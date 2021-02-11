На Кубани за сутки выявлено 174 случая COVID-19

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Общее количество заболевших в регионе достигло 35671 человека. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 628,5.

В Краснодаре диагноз COVID-19 подтвердился у 50 человек, в Новороссийске — у одиннадцати, в Сочи — восемь новых случаев. За сутки в Краснодарском крае скончались 16 пациентов с диагнозом COVID-19, всего в регионе отмечено 1660 летальных случаев, 28037 человек выздоровели, из них за последние сутки — 383 человека.

Анна Перова, Краснодар