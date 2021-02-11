В 2021 году субсидирование экспорта предприятий ОПК Ростовской области составит 900 млн рублей

Планируемая сумма субсидирования экспорта предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Ростовской области в 2021 году составляет 900 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики региона.

Отмечается, что предприятия в этом году намерены увеличить экспортное производство. «Компания „Роствертол“ планирует увеличить выпуск экспортных машин в 2,5 раза. Кроме того, ТАНТК им. Г. М. Бериева планирует заключить контракт с правительством Турции на поставку пяти самолетов Бе-200 в противопожарной модификации. Одновременно в качестве экспорта услуг прорабатывается вопрос создания специализированной эскадрильи самолетов Бе-200 для тушения пожаров за рубежом»,— говорится в сообщения.

Наталья Шинкарева