Правительство Башкирии не согласовало митинг 23 февраля

Депутату Курултая Башкирии от фракции КПРФ Дмитрию Чувилину отказали в согласовании митинга 23 февраля. Об этом господин Чувилин написал в Facebook.

По его словам, правительство региона отказалось согласовывать мероприятие, сославшись на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и предложило «провести публичное мероприятие в другой день после отмены ограничений на проведение массовых мероприятий».

В понедельник господин Чувилин подал уведомление о проведении 23 февраля митинга численностью до тысячи человек на площади у Дворца спорта в Уфе. Целями акции было заявлено «выражение публичного протеста» против политических преследований и репрессий, роста цен за ЖКХ, «обмана дольщиков», а также «чествование Дня советской армии».

Анна Соколова