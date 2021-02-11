Пермское отделение ПАО Сбербанк и Индустриальный парк «Култаево» заключили соглашение о сотрудничестве.

Предмет соглашения – кредитование и комплексное развитие с помощью продуктов Сбера действующих и новых резидентов парка. Стороны подготовили инвестиционно-финансовые продукты с выгодными условиями и предложениями для резидентов Индустриального парка «Култаево» на кредитование строительства корпусов по индивидуальным проектам и оснащение производственных объектов резидентов, а также на создание кластера МСП и торгово-сервисной галереи на территории парка. На данный момент сторонами создана рабочая группа, происходит активный обмен данными, рассматриваются первые кредитные заявки от резидентов парка с применением различных форм государственной поддержки и услуг Сбербанка.

В рамках соглашения участники также договорились о проведении совместных мероприятий различного уровня – как региональных, так и общероссийских, направленных на стимулирование предпринимательской активности и повышение инвестиционной привлекательности Пермского края, что, несомненно, скажется на развитии экономики региона в целом.

Андрей Сбоев, генеральный директор ООО «БауИнвестГрупп», управляющая компания Индустриального парка «Култаево»:

– Индустриальный парк – в активной стадии строительства. В этом году завершаются работы по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры. Сотрудничество со Сбербанком значительно расширит финансовые и проектные возможности наших резидентов. Теперь резиденты парка, помимо льготного налогообложения и низких коммунальных тарифов, смогут получить уникальные условия по долгосрочному кредитованию. Сбербанк станет для нас одним из ключевых партнеров по реализации данного проекта.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

– В первую очередь для банка такое сотрудничество – формирование новых клиентов, потому что резиденты индустриального парка – это новые партнеры для нас. Во-вторых, сотрудничество с парком ведет нас к выработке новых решений, которые позволят ускорить развитие бизнеса и производственного сектора в Пермском крае. Мы очень заинтересованы в развитии всех уровней бизнеса в регионе и видим в этом перспективу роста и для нашего банка в будущем. Это два ключевых направления в сотрудничестве с Индустриальным парком «Култаево».

Справочно: Индустриальный парк KULTAEVO – это территория современного производства для оперативного развертывания новых предприятий на площадке с готовой инфраструктурой, высокой транспортной доступностью и удобной локацией: в 12 км от Перми, рядом с аэропортом Большое Савино. Примыкает к новой четырехполосной автодороге Пермь – Усть-Качка, заезд на территорию парка расположен напротив заезда в с. Култаево. Резиденты индустриального парка получают земельные участки с готовой инфраструктурой и техприсоединениями или готовые производственные площади, экономию на налогах и тарифах, ускоренный режим согласования проектов, государственную поддержку и помощь управляющей компании парка, а также возможность заказать строительство собственных производственных объектов «под ключ». Индустриальный парк KULTAEVO на сегодня – единственный индустриальный парк в Пермском крае, включенный в федеральный и региональный реестр. В 2019 году проект прошел государственную экспертизу, выиграл конкурсный отбор и получил официальный статус индустриального парка, ему выделена федеральная субсидия в размере 0,5 млрд руб. на создание инженерно-транспортной инфраструктуры. Официальный сайт парка: www.kultaevopark.ru