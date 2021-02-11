Антиковидная телефонная линия «122» в Свердловской области стала двусторонней

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МТС включила виртуальную АТС в работу «антиковидной горячей линии 122» Министерства здравоохранения Свердловской области.



Как пишет директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров в своём фэйсбуке, реализованное МТС техническое решение расширило возможности круглосуточного call-центра, позволив операторам не ограничиваться только приёмом звонков, но и связываться со звонившими по собственной инициативе.

Единый телефонный номер 122, по которому любой россиянин может получить ответы на вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции, был введён во всех регионах России по поручения Главы Правительства РФ. В Свердловской области он начал действовать с 3 декабря 2020 года. На сегодняшний день в call-центре свердловского Минздрава работают 52 оператора, 41 – днём и 11 человек ночью. С первых же дней работы единого номера 122, специалистам ГАУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр» стало очевидно, что «горячая линия» должна иметь двустороннюю связь. Это необходимо, как для связи с недозвонившимися абонентами, так и для ответов на вопросы, требующие консультации со специалистами. Звонков в среднем в сутки поступает более 5100.

При звонке на «горячую линию 122», жители региона могут вызвать врача на дом, записаться на плановый приём к доктору, получить общие консультации по вопросам коронавирусной инфекции, узнать, где находятся и как работают ближайшие медицинские учреждения, их телефоны и адреса, а также оставить заявку на вакцинацию от COVID-19. В случае если линия занята, поступивший вызов всё равно фиксируется, и первый освободившийся оператор переключается на дозвон положившего трубку абонента. Поэтому, подчеркивают специалисты Медицинского информационно-аналитического центра, если звонящий услышал сигнал о том, что его вызов зафиксирован, но не дождался ответа, операторы call-центра обязательно перезвонят.