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Porsche Taycan установил рекорд скорости в помещении

Компания Porsche стала рекордсменом Книги Гиннесса с электромобилем Taycan, установившем рекорд скорости в помещении.

В выставочном центре Ernest N. Morial Convention Centre в Новом Орлеане гонщик Лех Кин за рулем 760-сильного электромобиля Porsche Taycan Turbo S смог развить скорость 165,1 км/ч. Это достижение превзошло державшийся до этого 7 лет рекорд в 138,4 км/ч.

Напомним, ранее инструктор Porsche Деннис Ретера за рулем заднеприводного одномоторного Taycan проехал 210 кругов в управляемом заносе, преодолев за 55 минут в безостановочном дрифте марафонскую дистанцию 42,1 км, что стало новым рекордом Книги Гиннесса.

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