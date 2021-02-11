11 февраля, четверг
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

В продукции ООО «Станица» выявили вирус африканской чумы свиней

Эксперты ФГБУ «Татарская МВЛ» в результате исследования выявили в колбасе, произведенной в аксайском ООО «Станица», генетический материал возбудителя африканской чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

«В настоящее время организована внеплановая проверка предприятия для установления причин попадания вируса АЧС в продукцию предприятия и недопущения дальнейшего распространения заболевания»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

пресс-релиз

Профиль пользователя