В продукции ООО «Станица» выявили вирус африканской чумы свиней

Эксперты ФГБУ «Татарская МВЛ» в результате исследования выявили в колбасе, произведенной в аксайском ООО «Станица», генетический материал возбудителя африканской чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

«В настоящее время организована внеплановая проверка предприятия для установления причин попадания вируса АЧС в продукцию предприятия и недопущения дальнейшего распространения заболевания»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева