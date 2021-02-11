Движение транспорта на набережной Ижевского пруда ограничат из-за велопарада

В 14:00 14 февраля в Ижевске состоится зимний велопарад. В связи с этим будет ограничено движение транспорта по набережной пруда от перекрестка с ул. Милиционной до ул. Песочной с 13:20 до 14:20, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В этом году организаторы выбрали маршрут самого первого велопарада: старт от памятника А.Ф. Дерябину на набережной Ижевского пруда, далее маршрут будет проложен вдоль всей набережной, финишируют участники на ижевском пляже. Принять участие может любой желающий, нужно лишь иметь велосипед»,— говорится в сообщении.