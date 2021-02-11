В Ростовской области выявили 347 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Ростовской области было зафиксировано 347 случаев коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 125. В Таганроге выявлено 15 случаев, в Азовском районе — 13, в Новочеркасске и Неклиновском районах — по 12, в Батайске — 11, в Егорлыкском — 10, в Белокалитвинском и Сальском районах — по девять, в Миллеровском районе — восемь, в Зерноградском районе — семь. По шесть случаев выявлено в Шахтах, Константиновском, Матвеево-Курганском, Семикаракорском, Тарасовском, Тацинском районах, по пять — в Новошахтинске, Багаевском, Заветинском, Зимовниковском и Кагальницком районах, по четыре — в Мясниковском, Песчанокопском, Цимлянском и Чертковском районах, по три — в Гуково, Морозовском, Октябрьском, Пролетарском районах, по два — в Волгодонске, Звереве, Каменске-Шахтинском, Аксайском, Верхнедонском, Волгодонском, Обливском и Ремонтненском районах. По одному новому случаю зарегистрировано в Азове, Боковском, Веселовском, Дубовском, Каменском, Красносулинском, Куйбышевском, Мартыновском, Орловском, Родионово-Несветайском и Шолоховском районах.

За минувшие сутки в области выздоровел 393 человека. Скончались 27 человек.

По состоянию на утро 11 февраля количество инфицированных в области превысило 67,6 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1610. Коэффициент распространения инфекции — 0,96. За весь период пандемии выздоровели более 57,8 тыс. человек, умерли 2 884 пациента. Сейчас в стационарах лечатся более 2 тыс. человек.

Наталья Шинкарева