Ярославцы перевели телефонным мошенникам еще 400 тысяч рублей

В Ярославской области произошло еще два случая телефонного мошенничества, в результате которых жители региона лишились почти 400 тыс. руб., сообщили в региональном УМВД России. Мошенники действовали по стандартной схеме.

67-летней жительнице Ярославского района позвонили неизвестные, и представившись сотрудниками одного из банков, под предлогом предотвращения несанкционированных операций со счетом пострадавшей, убедили ее оформить кредит, а затем перевести денежные средства на «безопасный» счет. Следуя указаниям мошенников, женщина лишилась 284 тыс. руб.

Аналогичный случай произошел с 63-летним жителем Угличского района. Следуя инструкциям мошенников, мужчина оформил кредит и перевел на указанные счета 100 тыс. руб.

В настоящий момент, по данным фактам мошенничества проводятся проверки, устанавливаются лица, причастные к совершению преступлений.

Дарья Сабаева