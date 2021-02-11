Суточный прирост заболевших COVID-19 в Пермском крае составил 269 человек

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в регионе диагностировано 269 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По темпам заболеваемости Пермский край занимает девятое место среди субъектов РФ.

По данным краевого минздрава, большая часть из новых заболевших — 221 человек переносит заболевание в легкой форме и проходит лечение дома, госпитализированы 48 больных. На 11 февраля в «ковидных» отделениях больниц края проходят лечение 1229 человек, из них 82 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 42 839 жителей Пермского края, вылечились от болезни 35 529 человек.