Самарский гипермаркет уличен в неправильном хранении продуктов в холодильнике

ООО «Метро Кэш энд Керри» в одном из магазинов в Самаре нарушило требования закона о ветеринарии. К такому выводу пришли инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области во время внеплановой выездной проверки в ТЦ на ул. Уральской, д. 225. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

В частности, инспекторы обнаружили, что «в холодильных камерах для хранения рыбы, рыбных деликатесов, мяса птицы и колбасы продукция хранится вплотную к стенам». Они также установили, что свинина в холодильнике хранится с маркировкой без соответствующих сведений.

Кроме того, в некоторых холодильниках продукты хранятся при температуре выше установленной законом. Помимо прочего, в зале в морозильных витринах для замороженных продуктов не работает ряд термометров. В связи с этим на компанию был наложен административный штраф 50 тыс. руб.

Георгий Портнов