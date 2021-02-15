15 февраля — день рождения у председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой

Уважаемая Елена Александровна,

от имени Ассоциации банков России и от себя лично искренне поздравляю Вас с днем рождения!

Банковское сообщество знает Вас как ответственного и компетентного руководителя, способного решать самые сложные задачи. Ваши знания, опыт и профессионализм снискали Вам заслуженное признание и уважение со стороны клиентов и партнеров банка.

Являясь председателем правления, Вы вносите значительный вклад в развитие Новикомбанка. Благодаря Вашей работе создана надежная финансовая опора для предприятий, обеспечивающих технологическое лидерство России через внедрение инноваций и модернизацию производства; решаются фундаментальные вопросы по обеспечению доступности банковских услуг для сотрудников производств.

Отдельно подчеркну Ваш вклад в работу Ассоциации банков России — как член совета ассоциации Вы принимаете активное участие в подготовке предложений, касающихся совершенствования законодательства в области банковской деятельности, выдвинули ряд инициатив, связанных с банковским регулированием кредитования промышленности.

Под Вашим руководством экспертиза Новикомбанка вышла на качественно новый уровень: по всем запросам ассоциации от Новикомбанка поступают развернутые мотивированные предложения, направленные на дальнейшее развитие рынка финансовых услуг.

В этот знаменательный день от всей души желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи и дальнейших успехов в работе! Пусть Ваша неиссякаемая энергия, выдающиеся личностные качества и нацеленность на результат всегда помогают Вам в решении поставленных задач!

Аксаков А. Г., председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России