Партия «Новые люди» дала старт проекту «Марафон идей» в Краснодарском крае

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев во время своего визита на Кубань объявил о начале избирательной кампании в Государственную Думу. В настоящее время кандидатуры, которые будут выдвигаться, еще окончательно не определены, но в регионе уже стартовал проект «Марафон идей», и именно инициативы жителей края войдут в программу партии, а самые перспективные будут реализованы в ближайшее время.

«Пока идет сбор предложений, и уже в марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, на которых выберут лучшие проекты со всей страны. Это касается не только благоустройства, но и образования, здравоохранения, предпринимательства, политического устройства. Есть масса интересных предложений от молодежи. При этом молодые люди очень активны. Они не просят, они предлагают. Они не говорят: "сделайте нам". Они говорят: "Позвольте сделать это нам самим". Это очень здорово»,- отметил Алексей Нечаев. Он добавил, что в отборе инициатив примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета Новых людей, а также известные блогеры. Авторы лучших проектов получат призы на церемонии награждения.

Собирать предложения на «Марафоне идей» будут до середины марта. Условия очень просты: до конца апреля необходимо записать видео или опубликовать пост в соцсетях с описанием своей идеи, сопроводив его хэштэгом #брейншторм_новые_люди, также можно заполнить заявку на сайте. Принять участие может любой житель Кубани.

Партия «Новые люди» создана 1 марта 2020 года. Отделение в Краснодаре создано в марте 2020 года. На прошедших в сентябре 2020 года выборах депутатов городской думы Краснодара партия «Новые люди» набрала 4,97% голосов. В Новосибирской, Рязанской, Калужской и Костромской областях представители партии успешно прошли в заксобрания. В Томске на выборах в городскую думу «Новые люди» обошли парламентские партии, набрав 15% голосов. В этом году партия впервые примет участие в выборах в Государственную Думу. На Кубани штабы партии есть также в Сочи, Новороссийске, Ейске и Майкопе, станицах Щербиновской, Отрадной и Каневской.

Мария Турбина