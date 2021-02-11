На Ямале зафиксировали 61 новый случай заражения COVID-19

За минувшие сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии в округе выявлено 36 298 случаев COVID-19. Более 33 тыс. пациентов выздоровели, 389 человек скончались. По данным центра, ЯНАО относится к регионам с наименьшим темпом суточного прироста заболеваемости — 0,2%.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 15 038 новых случаев заболевания COVID-19 в 84 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 4 027 748 человек, более 3,4 млн пациентов выздоровели, 78 687 человек скончались.

Михаил Мананников