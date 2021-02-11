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Жителя Удмуртии подозревают в угоне машины работодателя для поездки за выпивкой

37-летнего жителя Сюмсинского района Удмуртии подозревают в угоне «УАЗ Хантер» своего работодателя. Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (угон), автомобиль возвращен владельцу, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что подозреваемый периодически подрабатывал у жителя села Сюмси, помогая по хозяйству. В один из дней он распивал спиртное со своим знакомым. После этого он решил съездить в магазин за очередной порцией алкоголя, угнав машину работодателя. В итоге он не справился с управлением и съехал в кювет, повредив автомобиль. Затем он скрылся с места происшествия, оставив машину в кювете.

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