В Челябинской области задержали группу вымогателей

В Челябинской области сотрудники уголовного розыска ГУ МВД и Росгвардии задержали пять человек по подозрению в вымогательстве на территории Челябинска и Троицка, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия»). Всем пятерым задержанным предъявлено обвинение. Они заключены под стражу. Четверо из них ранее были неоднократно судимы за корыстные имущественные преступления.

По данным следствия, обвиняемые причастны к вымогательству у граждан около 250 тысяч руб. В рамках расследования проведено 15 обысков, в ходе них обнаружены и изъяты более 500 тысяч руб., долговые расписки, сотовые телефоны, записные книжки с указанием фамилий и денежных сумм, ножи, копии паспортов.