Более 650 тысяч нижегородцев оформили персональные транспортные карты

В 2020 году жители Нижегородской области оформили более 111,14 тыс. персональных транспортных карт, сообщили представители «Ситикарда» (автоматизированная система оплаты проезда, АСОП). В том году на оплату проезда транспортными картами перешли все школьники и студенты.

В 2019 году, когда начался переход на транспортные карты и их в обязательном порядке оформляли пассажиры, имеющие право на льготный проезд, в регионе зарегистрировали более 169,2 тыс. персональных карт – на 48% больше, чем в 2020 году. Всего в системе «Ситикарда», по данным на 1 января 2021 года, зарегистрировано более 650 тыс. персональных карт. С учетом неименных карт в регионе действуют более 1,1 млн шт. транспортных карт.

Больше всего поездок, по данным «Ситикарда», в 2020 году нижегородцы совершили на автобусах «Нижегородпассажиравтотранса» (45%). Еще 22% поездок пришлись на трамваи и троллейбусы, 20% — на автобусные маршруты частных перевозчиков. Доля поездок на метро составила 13%. Отмечается, что в структуре учитывались не все данные частных перевозчиков — не все из них регистрируют в АСОП оплату проезда за наличный расчет.

Анастасия Еремина